Temblor hoy 5 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este jueves 5 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 5 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 04:55 horas

04:55 horas Epicentro: 89 km al NE de Socaire.

89 km al NE de Socaire. Profundidad: 236 km

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 04:35 horas

04:35 horas Epicentro: 49 km al E de Quillagua.

49 km al E de Quillagua. Profundidad: 90 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 01:11 horas

01:11 horas Epicentro: 36 km al N de Carrizal Bajo.

36 km al N de Carrizal Bajo. Profundidad: 47 km