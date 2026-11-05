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Temblor hoy 5 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este jueves 5 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 5 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 04:55 horas
  • Epicentro: 89 km al NE de Socaire.
  • Profundidad: 236 km
  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 04:35 horas
  • Epicentro: 49 km al E de Quillagua.
  • Profundidad: 90 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 01:11 horas
  • Epicentro: 36 km al N de Carrizal Bajo.
  • Profundidad: 47 km
  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 00:28 horas
  • Epicentro: 66 km al E de Socaire.
  • Profundidad: 226 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 00:14 horas
  • Epicentro: 69 km al E de Ollagüe.
  • Profundidad: 203 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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