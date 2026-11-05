Temblor hoy 5 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 5 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, jueves 5 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 3.0
- Hora: 04:55 horas
- Epicentro: 89 km al NE de Socaire.
- Profundidad: 236 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 04:35 horas
- Epicentro: 49 km al E de Quillagua.
- Profundidad: 90 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 01:11 horas
- Epicentro: 36 km al N de Carrizal Bajo.
- Profundidad: 47 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 00:28 horas
- Epicentro: 66 km al E de Socaire.
- Profundidad: 226 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 00:14 horas
- Epicentro: 69 km al E de Ollagüe.
- Profundidad: 203 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.