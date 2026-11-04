Detectives de la PDI detienen en Coquimbo a Francisco Huaquipán por el delito de violación

El exfutbolista es investigado por la unidad especializada de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

Francisco Huaquipán, de 48 años, y exjugador de Colo Colo, fue detenido en la tarde de este miércoles en la región de Coquimbo.

Al “Toqui de la Legua” lo detuvieron detectives de la Policía de Investigaciones en virtud a una orden de detención por el delito de violación.





Este delito es investigado por la unidad especializada de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

Francisco Huaquipán ya había estado detenido

Francisco Huaquipán salto a la fama tras su arribo a Colo Colo en 2002. Ahí se transformó en figura en el conjunto albo que en ese momento estaba en quiebra y con el que se consagró campeón del Clausura 2002.

Tras una irregular carrera y deambular por varios equipos, Huaquipán se retiró del fútbol en 2011 y participó de algunos reality show.

Además, en 2021 ya había estaba detenido tras intentar ingresar a la cárcel Colina I a bordo de un camión con materiales de construcción y donde se ocultaban 38 teléfonos celulares, cannabis sativa, cocaína y ketamina.