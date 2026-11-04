“No logró comprometer el corazón”: reportan que Diego Pánico fue hospitalizado de urgencia tras nuevo episodio de trombosis
El influencer ya había vivido un episodio de trombosis en junio, el cual lo mantuvo internado durante varios días.
Este miércoles, Catalina Gálvez informó a través de sus redes sociales que Diego Pánico fue nuevamente hospitalizado de urgencia.
Con una fotografía del influencer en la camilla clínica, Catalina detalló que Diego sufrió otro episodio de trombosis.
¿Qué le pasó a Diego Pánico?
A través de su cuenta de Instagram, Catalina detalló: “Mi amigo, Diego Pánico, acaba de quedar hospitalizado acá en la clínica por otro episodio de trombosis”.
En esa misma línea, agregó: “Anteriormente tuvo uno en el mes de junio; ahora se sentía mal en la mañana y vinimos”.
“Tiene un tromboembolismo pulmonar que, gracias a Dios, no logró comprometer el corazón”, explicó la influencer.
Catalina, quien además es la expareja del cantante urbano Jairo Vera, pidió a sus seguidores que rezaran por Diego.
¿Qué dijo Diego Pánico?
Por su parte, el influencer ocupó su cuenta de Instagram para disculparse por no poder participar en la Teletón 2026 y escribió un potente mensaje.
“Si no respondo después de las 23:00 horas o no aparezco más, quiero que sepan que fui una persona super transparente, sí cometí errores como todos, pero jamás un mal cabro”, escribió.
Finalmente, Diego concluyó: “Pensábamos que ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación”.
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