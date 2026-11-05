VIDEO | Pasajero transportaba un mono en una mochila en Antofagasta: registro llegó hasta el SAG

Las imágenes viralizadas en redes sociales motivaron una denuncia del diputado por la región, Sebastián Videla, quien informó que contactó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Esta persona está expuesta a graves sanciones”, apuntó.

Un particular video se viralizó este miércoles en redes sociales. En el registro se observa a una persona transportando un mono dentro de una mochila a bordo de una micro en Antofagasta.

Las imágenes motivaron una denuncia del diputado por la región, Sebastián Videla, quien informó que contactó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

“He tomado conocimiento como diputado de una situación grave: una persona en un microbús, específicamente en la línea 114 en Antofagasta, llevaba a un mono en sus brazos”, declaró el parlamentario.





Caso de mono en una micro fue denunciado al SAG

Videla afirmó que “esto es ilegal en Chile, por eso he tomado contacto con el SAG para que pueda ver esta situación”.

Además, señaló: “En mi rol voy a fiscalizar para que se vea todo lo que corresponde al bienestar animal” , y pidió que la persona involucrada se comunique con él o con el organismo.

“No puede ser que esta situación suceda, ya que es grave y esta persona incluso está expuesta a graves sanciones”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a quienes enviaron los antecedentes y aseguró que informará sobre las gestiones para que el caso “tenga un final feliz como corresponde”.

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