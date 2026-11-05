Balacera en Cesfam de Bajos de Mena: Suspenden atención de urgencias y alcalde acusa abandono del Gobierno

De acuerdo con el edil de la comuna, “nuevamente no había carabineros de turno en el centro asistencial”, pese a que en octubre ya habían sido vandalizados.

La noche de este miércoles se registró una violenta riña entre bandas rivales en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto, la cual terminó con cinco heridos de bala, quienes fueron trasladados hasta el Cesfam Cardenal Silva Henríquez.

Sin embargo, al no contar con un punto de Carabineros en el sector, funcionarios de salud se vieron enfrentados a familiares y posibles adversarios, por lo que el director del centro asistencial decidió suspender la atención de urgencias ante una eventual nueva vandalización.

La situación generó molestia en la máxima autoridad comunal, quien acusó al Gobierno de no hacerse responsable de resguardar la seguridad del personal de salud en un sector que ya contaba con presencia policial, pero fue retirada.

Alcalde Toledo se refiere a abandono del Gobierno en la comuna

Según dio a conocer el alcalde Matías Toledo en sus redes sociales, “un nuevo episodio de violencia golpea a la comuna de Puente Alto, y en especial en lo profundo a nuestros queridos funcionarios de Salud Pública“.





Sobre la balacera que se originó en el pasaje Brahms con calle Weber, el edil indicó: “Cuando ocurrió este hecho, a cuadras del Cesfam, nuevamente no habían carabineros de turno en el centro asistencial, lo cual había sido un compromiso de gobierno”.

Como los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Sótero del Río, el móvil de Carabineros también se retiró del lugar, “lo que terminó orillando a que la dirección de salud tomara la decisión de suspender la atención de urgencias por futuras represalias a funcionarios por algunas de estas bandas”.

“Nuestros funcionarios nuevamente sintieron el abandono de los compromisos y de las responsabilidades del Estado. No sabían si las personas que ingresaban eran familiares o bandas rivales que venían a rematar a los heridos, fueron presionados por las familias para atender a un baleado de manera prioritaria, nuevamente llamaron a todos quienes podrían haber llamado y nadie contestó”, acusó Toledo.

Al volver a exigir al Gobierno añadió: “La salud y la vida de nuestros funcionarios no es un juego ni menos es una pieza dentro del gran Monopoly de un político. Como jefe comunal nuestro compromiso está con los trabajadores y nuestras comunidades, por favor, a quienes tienen la responsabilidad de ser garantes hagan su trabajo”.