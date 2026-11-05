Chris Carpentier reveló complejo momento de salud: “la vida te da una segunda oportunidad”

El conocido chef chileno, actualmente radicado en Colombia, compartió una sentida reflexión en redes sociales tras atravesar difíciles días. “La vida me recordó que hay que bajar un poco el ritmo y aprender a disfrutar más”, expresó en un video.

El conocido chef chileno Chris Carpentier dio a conocer un complejo episodio de salud que enfrentó hace unos días. A través de Instagram, reveló que sufrió dos infartos y agradeció el apoyo que recibió durante su recuperación.

“Quería hacer este reel hace días, pero no se había dado el momento para agradecer a todas las personas que me han cuidado, que me han acompañado y que han estado muy pendientes de mí”, comenzó señalando en el video.

Chris Carpentier revela complejo estado de salud

El exjurado de Masterchef Chile, actualmente radicado en Colombia, detalló que “ hace una semana aproximadamente tuve dos infartos al corazón . Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor”.

El cocinero dedicó palabras a su círculo cercano y a quienes lo acompañaron.

“A todas las personas que cariñosamente me han acompañado, las que trabajan conmigo, las que son mis amigos aquí en Colombia, a mis hijos, a mi familia y a todos los que han estado muy pendientes, y a ustedes también, los de redes que me han escrito, solo agradecer”, expresó.





Tras contar su experiencia, Carpentier compartió una reflexión sobre la manera de enfrentar las dificultades.

“Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad: no nos tomemos las cosas quizás con tanto estrés; tomemos la vida un poquito más liviana, porque al final todo pasa en la vida. Pasa lo bueno y pasa lo malo”, manifestó.

En la descripción de la publicación, el chef profundizó en el aprendizaje que le dejó este episodio: “Este 2026 no ha sido fácil. Después de dos infartos, la vida me recordó que hay que bajar un poco el ritmo y aprender a disfrutar más ”.

“Ya quiero cerrar este capítulo y recibir el 2027 con salud, tranquilidad y buena energía para todos. ¡Gracias por estar ahí!”, cerró.