05/ 11/ 2026 10:17

“Está pudriendo el agua”: Vecinos de Laguna de Aculeo en alerta por planta invasora

En la Laguna de Aculeo están en alerta por la aparición del Jacinto de Agua, una planta invasora que no es originaria de la zona y que en otras partes del mundo donde se ha detectado su presencia ha generado problemas en el medio ambiente. Personas que han vivido más de 50 años en el lugar niegan haber visto antes esta especie que flota en el agua y atrae todo tipo de insectos. “Está pudriendo el agua y el olor es insoportable”, aseguró una vecina. el ecosistema del lugar, tras tener problemas de sequía, ahora se enfrentan al