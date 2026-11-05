05/ 11/ 2026 10:38

VIDEO | Casi incendia la casa: Captan impresionante explosión de cilindro de gas en India

En India, un repartidor de cilindros de gas desató un incendio tras una explosión al sacarle la tapa protectora. El hombre recibió la llamarada en la cara, salió corriendo y el cilindro cayó, siguiendo con la emisión de gas, por lo que debieron llamar a los equipos de emergencia. Al interior de la casa se quemaron algunos objetos del pasillo, plantas y paños que estaban en la baranda. Según medios locales, el repartidor sufrió principalmente quemaduras superficiales en cejas y pelo, y fue atendido en el lugar.