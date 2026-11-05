“Sin seguridad, no hay camino posible”: Pdte. Kast aborda el combate al crimen organizado Cumbre Iberoamericana

El mandatario abordó el combate a la delincuencia organizada transnacional y destacó el compromiso impulsado por Chile junto a otros países sudamericanos para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

El presidente José Antonio Kast participó en la Cumbre Iberoamericana, instancia en la que planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar desafíos comunes, entre ellos la seguridad y el avance del crimen organizado.

El mandatario destacó la importancia de que los acuerdos entre los países se traduzcan en medidas concretas y respuestas efectivas para la ciudadanía, en un escenario marcado por problemáticas que requieren coordinación entre los Estados.

Durante su intervención ante el Pleno de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Madrid, España, Kast sostuvo que la seguridad debe ser una de las prioridades de la cooperación entre los países de la región.





“Nuestro llamado es claro: concentrémonos en las prioridades que unen a los distintos pueblos, como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico sustentable. Materias donde, con coordinación y cooperación, podemos avanzar en conjunto”, sostuvo.

Llamado contra el crimen organizado

En materia de seguridad, el José Antonio Kast habló del trabajo que Chile está impulsando junto a otros países sudamericanos para enfrentar la delincuencia organizada transnacional.

En ese contexto, relevó el Compromiso Regional de Santiago , iniciativa promovida por Chile y a la que se han sumado distintos países de Sudamérica con el objetivo de fortalecer la coordinación y desarrollar acciones conjuntas contra las organizaciones criminales.

“Nos estamos articulando para actuar unidos frente al crimen organizado y para generar oportunidades de desarrollo conjunto”, señaló.

En esa línea, Kast sostuvo que el país busca avanzar en materia de crecimiento, pero advirtió que

“sin seguridad, no hay camino posible hacia ese objetivo”.

Candidatura de Valparaíso para albergar el Acuerdo de Alta Mar

Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana, el presidente también reafirmó el compromiso de Chile con la protección de los océanos y destacó la candidatura de Valparaíso para convertirse en sede de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo de Alta Mar (BBNJ).

La iniciativa busca que la ciudad puerto albergue este organismo internacional, encargado de apoyar la implementación del tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

El mandatario valoró el respaldo de los cancilleres iberoamericanos, quienes adoptaron por consenso un posicionamiento común que saludó el ofrecimiento de Chile.

De concretarse la candidatura, Valparaíso se convertiría en sede del primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal en Iberoamérica, lo que representaría un hito para la presencia internacional de la región.