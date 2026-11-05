Hasta $302 mil sin postular: Los 6 bonos para familias vulnerables y cómo recibirlos

Revisa a continuación los requisitos clave para obtener estos aportes del Gobierno y cuáles son los montos entregados en cada caso si formas parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuenta con una serie de beneficios destinados a los hogares más vulnerables del país, los cuales, dependiendo del bono, pueden entregarse mensualmente durante un período de hasta dos años.

Estos beneficios no requieren postulación, sin embargo, las familias deben formar parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y cumplir con los requisitos específicos de cada aporte.

1. Bono de Protección

También conocido como Bono Dueña de Casa, este beneficio se entrega de forma automática durante 24 meses sumando un total de $468.156 para la beneficiaria. Para obtenerlo sobre debes haber aceptado participar en alguno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, tales como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

El dinero se entrega en diferentes tandas:

Primeros 6 meses : $24.523

: $24.523 7° a 12° mes: $18.664

$18.664 13° al 18° mes: $12.832

$12.832 19° al 24° mes: $22.007 (valor correspondiente al monto del Subsidio Familiar, SUF)

2. Bono por Control de Niño Sano

Para las familias que tengan hijos existe un reconocimiento monetario por mantener al día los controles de Niño Sano en el centro asistencial público. Este bono consta de $10.000 mensuales por cada carga familiar durante 24 meses.

Para que obtener este beneficio debe recibir el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, y acreditar ante tu municipio que mantienes los controles de salud infantil al día con tu menor de 6 años (al 31 de diciembre de 2025).





3. Bono por Formalización del Trabajo

Si decidiste mejorar tus condiciones laborales, podrías recibir este aporte por formalizar tu trabajo, el cual entrega un pago único de hasta $302.505 a mayores de edad.

Para que te transfieran este dinero debes contar con al menos cuatro cotizaciones continuas de salud y pensiones, y ser activo en el proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.





4. Bono por Deber de Asistencia Escolar

Una forma de apoyar a los alumnos que no faltan a clases es mediante el Bono Asistencia Escolar, una transferencia de $10.000 mensuales a las familias cuyos escolares tengan una asistencia igual o superior al 85%.

Este dinero se entrega a los estudiantes de entre 6 y 18 años que asistan en un centro educacional reconocido por el Estado y que sean participantes del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

5. Bono Logro Escolar

Otro aporte para los escolares es el Bono Logro Escolar, un beneficio destinado al 15% de los estudiantes con mejor rendimiento académico de su promoción.

Se trata de $85.057 que reciben los alumnos de entre 5° básico y 4° medio que pertenezcan al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y hayan cursado el año anterior en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

6. Bono Base Familiar

Una ayuda monetaria a las familias de extrema pobreza es el Bono Base Familiar, un aporte de $58.594 mensuales durante 24 meses para aquellos grupos familiares con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza extrema ($45.572).

Para ser beneficiario solo deben ser partícipes del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.