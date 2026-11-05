“22 kilos menos, pero más importante…”: Pancho Saavedra comparte potente reflexión tras bajar de peso

El comunicador aseguró que durante años recibió comentarios alusivos a su cuerpo, sin embargo, pese a bajar 22 kilos, las críticas siguieron.

Francisco Saavedra ha compartido durante las últimas semanas algunos detalles sobre su proceso para bajar de peso, tras cambiar su estilo de vida y perder 22 kilos.

Ahora decidió abrir su corazón a sus millones de seguidores, reflexionando sobre el proceso personal y los cuestionamientos que recibió durante años por su estado físico, recordando que los cambios son para uno mismo y no para las personas de afuera.

Qué dijo Pancho Saavedra tras su radical cambio físico

“22 kilos menos, pero mucho más importante que lo que he perdido, es todo lo que he ganado. He ganado disciplina, constancia, fuerza y, sobre todo, una nueva manera de quererme y cuidarme”, partió comentando Saavedra en su cuenta de Instagram.

Junto a unas fotografías haciendo su rutina de ejercicios, agregó: “Lo que nunca imaginé es que una decisión tan personal despertara tantos comentarios y especulaciones. He leído de todo. Que estoy enfermo, que tengo cáncer, que tengo VIH…”.





Cuestionándose “¿en qué momento nos acostumbramos tanto a opinar del cuerpo ajeno? ¿En qué momento olvidamos que detrás de una fotografía hay una persona que siente?”, el comunicador enfatizó en que “estar enfermo no es una vergüenza. Tener cáncer o vivir con VIH tampoco. Lo triste es utilizar esas palabras para inventar historias sobre la vida de alguien”.

Sin embargo, los comentarios sobre su peso venían desde años atrás y hasta el día de hoy no paran. “Y entonces entendí algo: para algunas personas, nunca será suficiente, pero hace tiempo dejé de vivir para cumplir con las expectativas de los demás. No busco tener el cuerpo perfecto. Busco sentirme bien en el mío“, aseguró.

“Estas fotos no son para demostrarle nada a nadie. Son para recordarme que nunca es tarde para cambiar, para cuidarse y para cumplir esas promesas que uno se hace en silencio. Ojalá aprendamos a mirar con más cariño y a juzgar menos porque nunca sabemos lo que hay detrás de la historia de otra persona“, agregó.

A modo de cierre, reflexionó: “Al final, el problema nunca fueron mis kilos. Porque mi cuerpo cambió, pero mi valor, nunca“.