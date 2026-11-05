05/ 11/ 2026 13:32

Allanan otro casino clandestino con 100 máquinas en San Miguel: es el segundo en menos de 24 horas

Autoridades y Carabineros realizaron un operativo en un casino clandestino ubicado en Gran Avenida con calle León Prado, en la comuna de San Miguel, a pocos metros de otro recinto allanado el día anterior. La alcaldesa Carol Bown informó que en el recinto se incautaron cerca de 100 máquinas de juego, dinero en efectivo en monedas y billetes, además de cigarrillos que estaban ocultos al interior de los aparatos. En el lugar se detuvo a una persona de nacionalidad china encargada de la administración.