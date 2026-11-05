A meses de su inminente apertura: video muestra cómo serán cabinas y andenes del Teleférico Bicentenario

Gracias a su funcionamiento continuo y 100% eléctrico, el recorrido promete reducir los tiempos de traslado a solo 13 minutos entre sus puntos terminales entre Providencia y Ciudad Empresarial.

El Teleférico Bicentenario mantiene sus cabinas en marcha blanca entre Providencia y Ciudad Empresarial, esto, a meses de su inminente inicio de operaciones formales proyectado para el primer trimestre de 2027.

El sistema operará con frecuencias de salida cada 12 segundos, permitiendo conectar Huechuraba con el entorno del Costanera Center en un trayecto de apenas 13 minutos.

La megaobra contempla un trazado de 3,4 kilómetros a través de tres estaciones estratégicas, que se especifican a continuación, y que cruzan el Parque Metropolitano para transformar la conectividad capitalina.

Estación Tobalaba

Estación Parque Metropolitano

Estación Huechuraba

El proyecto operará con 121 cabinas modelo Omega V con capacidad para 10 pasajeros sentados, incorporando además iluminación, intercomunicaciones y conexión Wi-Fi.

Este nuevo medio de transporte promete reducir en cerca de un 71% los tiempos de traslado habituales en vehículo, aunque aún no se define su integración tarifaria con la Red.

Cada góndola contará con cámaras de vigilancia conectadas a un centro de control y baterías de supercondensadores, marcando un hito en la modernidad vial de la Región Metropolitana.

¿Cuándo será la inauguración y apertura al público?

De acuerdo con las proyecciones oficiales de la concesión, la inauguración y apertura formal al público del Teleférico Bicentenario está programada para el primer trimestre de 2027 , posiblemente entre los meses de enero o febrero.

Capacidad del sistema: 3.000 pasajeros por hora y por sentido

3.000 pasajeros por hora y por sentido Frecuencia en ruta: 1 cabina cada 12 segundos

1 cabina cada 12 segundos Capacidad de embarque: Hasta 4 cabinas de forma simultánea (aproximadamente 40 personas) cada 12 a 15 segundos por andén

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