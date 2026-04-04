“Era un tipo con valores”: Cristián Sánchez revela giro en su vida tras conocer a Diana Bolocco

El matrimonio se vio envuelta en una nueva y divertida discusión sobre la vida religiosa del animador y cómo esta cambió en su relación actual.

En plena semana santa, Diana Bolocco y Cristián Sánchez compartieron un capítulo especial en su programa Hasta que el podcast nos separe, donde hablaron en torno a los valores religiosos del conductor de televisión.

Sin embargo, durante la conversación la animadora de Fiebre de Baile fue acusada de “descarrilar” a su marido durante los años que llevaban juntos, situación que sacó más de una risa.

“Tuve un hijo antes de casarme”

“Era un tipo con valores hasta que te conocí a ti, yo venía así, encarrilado en la vida (…) claro, me habia separado, tenía mis cositas, pero yo venía bien”, aseguró Cristián.





“Te conozco a ti y poco a poco me fui alejando de las misas, de la Iglesia“, acusó Sánchez, indignando a Diana, quien aseguró que él jamás le pidió ir a misa un domingo.

“Tú nunca me dijiste el dia domingo ‘oye, vamos a misa’, si tú me hubieras dicho yo te hubiera acompañado, o sea, me hubiera quedado afuera, pero te hubiera acompañado (…) Cristián me estás dejando como atea, no soy atea, soy creyente”, reclamó Bolocco.

Divertido con la situación, el comunicador criticó que ella lo convirtió “en un tipo tan antivalórico que como será que tuve un hijo antes de casarme”.

Sin poder creerlo, Diana terminó “pidiéndole” al diablo que soltara a Sánchez y le dio un consejo a su marido para remediar sus pecados: “Satanás, aléjate de mi marido por favor, no te lo lleves al infierno. Yo que tú, terminado el podcast me voy a Lo Vásquez de rodillas, Cristián“.