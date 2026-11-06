06/ 11/ 2026 09:30

Mujer que acusa a expresidente Petro de ofrecer cargos a cambio de sexo reveló video íntimo con él

Un video íntimo que involucra al exmandatario colombiano Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, una de las denunciantes que lo acusa de ofrecer cargos públicos a cambio de relaciones sexuales, complica al exgobernante tras difundirse en redes sociales y ser analizado en el espacio televisivo. Aunque la defensa de Petro niega las imputaciones, la prensa de ese país constató que Jiménez trabajó en el Ministerio del Interior durante su gestión. Jiménez no sería la única denunciante, pues existirían chats y testimonios de otras mujeres jóvenes que relatan situaciones similares.