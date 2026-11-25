La liberación de entradas se realizará este miércoles, mientras que el festival se llevará a cabo el próximo martes 8 de diciembre.

A menos de dos semanas de su realización, la organización del Vibras Fest anunció el cambio de recinto del festival de música urbana programado para el próximo martes 8 de diciembre en la región Metropolitana.

Según informaron, el evento se movió al Parque Cerrillos y también se liberaron nuevas entradas, para que los fanáticos no se queden con las ganas de asistir.

De acuerdo a lo señalado por la productora, este cambio de lugar permitirá ampliar las instalaciones del festival y las áreas verdes para los asistentes.





Otra novedad es la implementación de tres escenarios que funcionarán de manera simultánea, y recibirán a su nutrida cartelera, liderada por Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone y Manuel Turizo.

La apertura de puertas está programada para las 12:00 horas, mientras que el recinto contará con zonas de juegos, áreas de entretención y puntos de hidratación distribuidos por el parque.

La producción informó que la liberación de nuevas entradas será desde las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre, exclusivamente a través del sistema PuntoTicket.