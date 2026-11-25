A cuatro días del accidente, BioBio actualizó el estado de salud del abogado y locutor radial, luego de haber tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Tomás Mosciatti sufrió un accidente de tránsito el pasado fin de semana en Peñalolén, el cual lo dejó con fracturas en una de sus extremidades.

Este miércoles, BioBioChile confirmó a través de sus redes sociales lo ocurrido y actualizó el estado de salud del locutor radial a cuatro días del choque.

Respecto a cómo sucedió el accidente, el mencionado medio comentó que “lo chocaron por atrás en su motoneta cuando estaba detenido, esperando a ingresar a una rotonda”.

El pasado sábado, cerca de las 13:00, Mosciatti transitaba por Américo Vespucio, a la altura de la rotonda Quilín, cuando un vehículo particular lo alcanzó en su motocicleta Vespa.





“A raíz de esto sufrió fracturas en una pierna, por lo que fue operado” , reveló BioBio sobre las lesiones con las que terminó y por las que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

En ese contexto, aseguraron que “Tomás se encuentra bien, pero deberá permanecer en reposo varias semanas”.

BioBio habría recibido múltiples consultas sobre el estado de Mosciatti en los últimos días, de modo que expresaron su “agradecimiento por las muestras de preocupación y cariño”.