La comunicadora contó que su hijo fue la razón por la cual Carlos Caorsi decidió hacerse un lifting facial, puesto que el pequeño pensaba que su padre podía morir.

Este jueves, Rosario Bravo sorprendió con una cruda confesión sobre su relación con el médico cardiólogo Carlos Caorsi.

La comunicadora abordó en un podcast la diferencia de edad entre ambos, el miedo a que su pareja muera y cómo ello también ha influido en su hijo.





¿Qué dijo Rosario Bravo?

En el podcast “Recuperando mi Valor” de Dani Forno, Rosario comentó: “La gente me critica mucho por exponer; me dicen: ‘¿Por qué subes videos dándole besos?’, ¡porque el video no es para la señora, es para mí!”.

En esa misma línea, confesó: “Yo me casé con la angustia de que tal vez voy a ser viuda joven. Entonces yo lo único que quiero es tener acceso a él todo lo que pueda”.

“Si tiene que estar en el Instagram para ir y mirarlo, ahí lo pongo. Y si la señora le da asco, es problema de ella; yo no lo hago por la gente, lo hago por nosotros, por mí”, arremetió.

Hace unos meses, Carlos se hizo un lifting facial que generó opiniones divididas en redes sociales; sin embargo, Rosario comentó que fue una decisión tomada a partir de un comentario de su hijo.

“La mayor razón por la que Carlos dijo: ‘Quiero hacerlo’ (el lifting) es porque el Salvatore tenía esa sensación de que el papá se podía morir”, reveló Bravo.

Además, expuso que “él veía a su papá viejo, entonces le vino esta angustia (…) entonces preguntaba: ‘¿Papá, tú te vas a morir?’, lo miraba y se acentuó cuando entró al colegio y vio al resto de los papás y se dio cuenta de que las mamás eran como yo, pero el papá no era como ellos”.

“Quedó con la sensación de que el papá ahora tiene 40 años y nunca más preguntó esto de la edad. Él ve un papá joven, entonces siente que va a vivir muchos años”, cerró.