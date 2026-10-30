Codelco desvinculó a ocho ejecutivos tras irregularidades por cifras de producción

La desvinculación alcanzó a altos cargos operativos y técnicos de diferentes divisiones. La empresa no descartó iniciar acciones legales tras las auditorías internas y externas.

El directorio de Codelco resolvió despedir a ocho ejecutivos luego de conocer nuevos antecedentes derivados de auditorías internas y externas sobre balances de 2024 y 2025.

La decisión se adoptó a partir de los resultados y revisiones encargadas a las consultoras KPMG y EY, que identificaron irregularidades en el registro y reporte de las cifras de producción correspondientes a los mencionados años.

Los profesionales cumplían funciones en Casa Matriz y en las divisiones de Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador.

La desvinculación alcanzó a altos cargos operativos y técnicos , entre ellos el gerente general de la División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.





A ellos se suman el jefe de Valorización Metalúrgica del área de Contabilidad; el superintendente de Operaciones de la Fundición Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

La desvinculación se concretó conforme a la normativa interna y la legislación vigente y la empresa estatal no descartó iniciar acciones legales para proteger sus intereses, independientemente de las responsabilidades que establezcan los organismos competentes en el marco de las investigaciones en curso.

“El directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente”, señalaron desde Codelco.