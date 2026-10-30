DMC emite avisos por nubes tornádicas, lluvias y tormentas eléctricas en siete regiones del país

Los fenómenos pronosticados se asociarán a condiciones de inestabilidad atmosférica y se registrarían entre este viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos meteorológicos por nubes tornádicas, tormentas eléctricas y precipitaciones para este fin de semana en varias regiones del país.

De acuerdo con los antecedentes del organismo, los fenómenos estarán asociados a condiciones de inestabilidad atmosférica y se registrarían entre este viernes 30 y el sábado 31 de octubre .





Regiones se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas

La DMC también emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, las que afectarían a sectores de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Este fenómeno se presentaría durante la tarde y noche del sábado 31 de octubre. Los montos estimados de agua caída son los siguientes:

Región Metropolitana:

Valle: 10 a 20 mm.

Precordillera: 10 a 20 mm.

Región de O’Higgins:

Valle: 10 a 20 mm.

Precordillera: 20 a 25 mm.

Región del Maule:

Valle: 10 a 20 mm.

Precordillera: 20 a 30 mm.

Por otra parte, el organismo meteorológico emitió un aviso por probables tormentas eléctricas , fenómeno que podría estar acompañado de chubascos aislados, entre la tarde del viernes 30 hasta la noche del sábado 31 de octubre en siete regiones del país:

Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Metropolitana : valle, precordillera y cordillera.

: valle, precordillera y cordillera. O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. Maule: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. Ñuble: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. Biobío: valle, precordillera y cordillera.

Posible desarrollo de nubes tornádicas

De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica y podría registrarse desde la tarde hasta la noche del sábado 31 de octubre.