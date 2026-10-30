DMC emite avisos por nubes tornádicas, lluvias y tormentas eléctricas en siete regiones del país
Los fenómenos pronosticados se asociarán a condiciones de inestabilidad atmosférica y se registrarían entre este viernes 30 y el sábado 31 de octubre.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos meteorológicos por nubes tornádicas, tormentas eléctricas y precipitaciones para este fin de semana en varias regiones del país.
De acuerdo con los antecedentes del organismo, los fenómenos estarán asociados a condiciones de inestabilidad atmosférica y se registrarían entre este viernes 30 y el sábado 31 de octubre.
Regiones se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas
La DMC también emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, las que afectarían a sectores de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Este fenómeno se presentaría durante la tarde y noche del sábado 31 de octubre. Los montos estimados de agua caída son los siguientes:
Región Metropolitana:
- Valle: 10 a 20 mm.
- Precordillera: 10 a 20 mm.
Región de O’Higgins:
- Valle: 10 a 20 mm.
- Precordillera: 20 a 25 mm.
Región del Maule:
- Valle: 10 a 20 mm.
- Precordillera: 20 a 30 mm.
Por otra parte, el organismo meteorológico emitió un aviso por probables tormentas eléctricas, fenómeno que podría estar acompañado de chubascos aislados, entre la tarde del viernes 30 hasta la noche del sábado 31 de octubre en siete regiones del país:
- Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.
- O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.
- Maule: valle, precordillera y cordillera.
- Ñuble: valle, precordillera y cordillera.
- Biobío: valle, precordillera y cordillera.
Posible desarrollo de nubes tornádicas
De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica y podría registrarse desde la tarde hasta la noche del sábado 31 de octubre.
- Región de O’Higgins: valle y precordillera.
- Región del Maule: valle y precordillera.