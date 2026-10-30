“No me va a asustar”: Bassa responde a querella anunciada por Rabat y explica dichos sobre “red de pedofilia”

El diputado del Frente Amplio acusó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, de “desviar el foco” tras las críticas por las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra NNA. Además, precisó que sus cuestionamientos apuntan a las políticas de la cartera.

El diputado Jaime Bassa (FA) respondió este viernes a la querella anunciada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras sus declaraciones sobre las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

El secretario de Estado anunció que encargó preparar una acción judicial luego de que el parlamentario vinculara estos beneficios con una supuesta “red internacional de pedofilia”.

En conversación con La Voz de los que Sobran, Bassa cuestionó la ofensiva del ministro: “Lamento que tengamos que hablar de ese ataque que un ministro de Estado dirige contra un diputado, un diputado que fiscaliza, porque desvía el foco ”.

“Esto no es más que una estrategia del ministro para que no hablemos de sus decisiones políticas que liberaron a más de 50 pedófilos y violadores, sino que hablemos de Bassa”, agregó.





Bassa defiende sus críticas al Ministerio de Justicia

El diputado planteó que la firma de estos decretos contradijo el texto de la ley y la doctrina de la Corte Suprema.

Además, acusó una contradicción entre las declaraciones del presidente José Antonio Kast y las del titular de Justicia: “El presidente de la República reconoce el error y pide disculpas. Sin embargo, el ministro de Justicia desmiente a su jefe, al presidente”.

Frente a la eventual acción judicial, Bassa aseguró que continuará fiscalizando: “Me da lo mismo que haga el ministro, no me va a asustar con esto” .

“Sé que la crítica es dura; estoy haciendo una crítica a las políticas del ministerio”, añadió, insistiendo en que sus cuestionamientos apuntan a las decisiones de la cartera.





La aclaración de Bassa sobre sus dichos

La controversia se originó durante un punto de prensa en el Congreso, donde Bassa afirmó que las rebajas de condena eran “una manifestación más de una red de una pedofilia internacional” y aludió a los casos de Jeffrey Epstein y Paul Schäfer.

Consultado por el alcance de esas declaraciones, el parlamentario descartó estar atribuyendo al ministro una participación personal en ese tipo de delitos.

“ Si me preguntan si Rabat es pedófilo, no. Evidentemente, no. Si me preguntan si trabajaba para un red, no. ¿Para Epstein? No”, señaló.

“Pero las políticas que está implementando son el tipo de políticas que hemos visto en otros países a través de los cuales se garantiza impunidad a los violadores y pedófilos”, sostuvo.

“Yo creo que, como político, no tengo solo el derecho, sino la obligación de fiscalizar al poder”, subrayó.