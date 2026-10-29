Detuvieron a seis personas por 100 kilos de hojas de coca en operativo en Pudahuel, Quilicura y Melipilla

La intervención inició con una fiscalización vehicular en Pudahuel y fue el testimonio de los propios detenidos el que permitió seguir el rastro de la sustancia.

Seis personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas por mantener cerca de 100 kilos de hojas de coca, en el marco de un procedimiento policial que se extendió por tres comunas.

El operativo inició con una fiscalización vehicular realizada por Carabineros en Pudahuel, donde funcionarios encontraron una bolsa con aproximadamente 800 gramos de hojas de coca en su interior.

El conductor fue detenido y él mimso indicó a los policías que había comprado las hojas en la comuna de Quilicura .





Operativo en tres comunas

Con la información del detenido, Carabineros se trasladó hasta un domicilio en Quilicura, donde encontró a otras dos personas que presuntamente le habrían vendido las hojas de coca.

En el lugar los funcionarios incautaron cerca de 22 kilos de esta sustancia y detuvieron a dos personas más, también de nacionalidad boliviana.

Posteriormente, ellos entregaron nuevos antecedentes sobre sus proveedores y apuntaron a que les habrían vendido una cantidad importante de hojas de coca en la comuna de Melipilla.

Con esos datos, la policía coordinó nuevas diligencias y lograron el registro de un inmueble, concretó nuevas detenciones e incautaciones.

“Se logró la detención de tres personas más, todas ellas también bolivianas, como le decía anteriormente,

y logrando incautar más de 80 kilos también de esta misma especie”, comentaron desde Carabineros.

Los seis detenidos pasarán a control de detención por su presunta participación en hechos vinculados a la infracción a la Ley 20.000 de drogas.