Qué es Binance y qué pasó con la plataforma de criptomonedas tras millonario hackeo

La empresa era considerada como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y aseguró que se harán cargo de las pérdidas con seguros y fondos de la propia compañía.

La plataforma de interncambio de criptomonedas Binance sufrió un ciberataque que permitió el robo de aproximadamente US$6.300 millones, uno de los más grandes de la historia.

El hecho ocurrió el jueves 29 de octubre y parte de la sustracción se habría concretado en alrededor de 20 minutos , a través de operaciones en las que se transfirió activos desde billeteras de la empresa hacia direcciones de los atacantes.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la empresa adoptó una serie de medidas para contener el ataque y evitar que los fondos comprometidos continuaran siendo transferidos y suspendienron temporalmente todos los depósitos y retiros de criptomonedas.





¿Qué es Binance?

Binance es una plataforma digital de intercambio de criptomonedas, y la compañía es considerada como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, con cientos de millones de usuarios registrados a nivel global.

La plataforma ofrece servicios de compra y venta de criptomonedas, intercambio de activos y otras operaciones financieras.

Opera en línea y ofrece a los usuarios la opción de realizar operaciones con distintas monedas digitales, ya sea utilizando dinero tradicional u otras criptomonedas.

Millonario hackeo

De acuerdo con Binance, hasta la mañana de este viernes 30 de octubre se habían logrado congelar aproximadamente US$3.000 millones en activos digitales relacionados con el incidente.

Con esto se busca impedir que los responsables puedan transferirlos o utilizarlos libremente.

Tras el millonario hackeo, Binance aseguró que se hará cargo de las pérdidas y que utilizará su fondo para usuarios, además de recursos propios de la compañía.