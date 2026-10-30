A los 79 años muere el reconocido periodista chileno Salvador Schwartzmann

Nacido en Puerto Montt, Schwartzmann construyó buena parte de su carrera en Concepción, donde trabajó en Radio Biobío y los diarios Color, El Sur y Crónica. En el último tiempo, mantenía una activa presencia en redes sociales.

A los 79 años falleció el reconocido periodista chileno Salvador Schwartzmann, quien desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación de la región del Biobío.

La noticia fue confirmada por Radio Bío Bío, emisora en la que ejerció sus labores durante casi tres décadas.

Nacido en Puerto Montt, Schwartzmann construyó buena parte de su carrera en Concepción, donde trabajó en los diarios Color, El Sur y Crónica.

Su recorrido también incluyó otros formatos, con pasos por Canal 9 y Revista Nos, consolidando una trayectoria que abarcó prensa escrita, radio y televisión.

Su activa presencia en redes sociales

En el último tiempo, el periodista también mantenía una activa presencia en X, plataforma en la que compartía “resúmenes rápidos de noticias” con cerca de 120 mil seguidores.

Su última publicación fue realizada el 27 de octubre y hacía referencia al polémico viaje del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana.