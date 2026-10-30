Delegado Presidencial del Biobío renuncia tras acusaciones de violencia de su exesposa

En su lugar asumirá el actual delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado.

El delegado presidencial del Bío Bío, Julio Anativia (RN), presentó su renuncia al cargo luego de una denuncia de su exesposa por violencia intrafamiliar.

A través de un comunicado el Gobierno anunció que el presidente, José Antonio Kast, aceptó la renuncia de la autoridad regional, destacando su labor en la región.

En el documento se agradece a Anativia “su contribución y el compromiso con que sirvió a la región del Biobío y a sus habitantes”, además de desearle éxito en los desafíos que emprenda.





Junto con confirmar la renuncia, se anunció que Juan Pablo Mellado, actual delegado presidencial provincial del Biobío, asumirá como subrogante en el cargo regional .

Según precisaron, su nombramiento permitirá garantizar “la continuidad del trabajo del Gobierno en la región y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus comunidades”.

Denuncia por violencia y anuncio de querella

La exesposa del delegado presidencial acusó haber sufrido violencia y amenazas durante su matrimonio en medio de una conversación en Radio Patagual.

“Todo partió cuando se enteró que iba a ser nombrado como delegado. De ser un esposo devoto, supuestamente cristiano, pasó a amenazarme de quitarme al menor. He soportado muchas humillaciones de su parte, amenazas de vender nuestros inmuebles”, expuso.

La mujer señaló que presentó una denuncia formal, pero aseguró que el caso nunca apareció en el Poder Judicial.

Por su parte, Julio Anativia emitió una declaración pública respondiendo a las acusaciones de violencia intrafamiliar y anunció acciones judiciales con una querella por injurias y calumnias.

“Desmiento categóricamente todas las acusaciones realizadas por ella sobre mi persona, que contienen mentiras. Entre ella acusaciones de violencia, amenazas, hasta inventos de embarazos, entre otras”, sostuvo.