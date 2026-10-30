Hasta $362 mil de multa por botar colillas al suelo: comuna de Santiago inició fiscalizaciones

La fiscalización estará a cargo de inspectores municipales y Carabineros. Las infracciones serán derivadas al Juzgado de Policía Local, que determinará el monto de la sanción.

Botar una colilla de cigarro al suelo puede significar una multa de hasta $362 mil en Ñuñoa. La comuna comenzó a fiscalizar esta conducta, junto con impulsar una campaña educativa y la instalación de contenedores especiales.

Los colilleros se encuentran en Plaza Egaña y Barrio Italia, donde se desarrolla un plan piloto de 30 días para evaluar la recolección de estos residuos.

En conversación con CHV Noticias, la administradora municipal de Ñuñoa, Daniela Torres, explicó que la iniciativa combina la limpieza de la comuna con el cuidado del medioambiente.

“Sabemos todos que las colillas tienen una serie de productos tóxicos, dañinos”, señaló.





¿Quiénes fiscalizan y cómo se determina la multa?

La fiscalización estará a cargo de inspectores municipales y Carabineros. Las infracciones serán derivadas al Juzgado de Policía Local, que determinará el monto de la sanción.

Además de fiscalizar, el municipio busca promover el uso de los colilleros y de ceniceros portátiles para evitar que los fumadores arrojen estos residuos a las calles.

¿Qué pasará con las colillas recolectadas?

Los contenedores fueron fabricados con antiguos extintores. Una vez reunidas las colillas, serán trasladadas, junto con la Fundación Chao Colillas, a una planta en Valparaíso para su tratamiento y transformación en materia prima.

Durante el piloto se evaluará cuánto material se logra recolectar y el costo de su procesamiento.

“Nos encantaría poder tener todos estos contenedores en toda la comuna, pero hay que ver también cómo se comportan los vecinos”, indicó Torres.