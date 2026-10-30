CHV Te ayuda: todo lo que debes saber sobre cómo pedir vacaciones en tu trabajo

En esta edición, conversamos con Manuel de la Castilleja, académico del Magíster en Derecho de la Universidad Finis Terrae, quien respondió las preguntas más frecuentes sobre cómo pedir vacaciones y otras consultas de los espectadores.

En el nuevo capítulo de CHV Noticias Te Ayuda se abordarán las principales dudas sobre cómo pedir vacaciones y otras consultas en materia de derecho laboral.

La instancia es un espacio donde podrás resolver diversas inquietudes y dudas sobre temas que nos afectan como sociedad.

En esta edición, conversamos con Manuel de la Castilleja, académico del Magíster en Derecho de la Universidad Finis Terrae y experto en derecho laboral, quien responde las preguntas sobre cómo pedir vacaciones y otras consultas de los espectadores.

Revisa acá las consultas que los espectadores dejan a través del chat y las respuestas en vivo durante la transmisión.