“Puede ser medio extraño”: Fernanda Salazar explicó porqué decidió vivir con su actual pareja, su ex y sus hijos

La actriz generó reacciones divididas al anunciar el mes pasado que viviría con su pololo y el padre de uno de sus hijos, el también intérprete Francisco Dañobeitía.

La actriz Fernanda Salazar explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión de vivir en un mismo departamento con su actual pareja, sus dos hijos y su expareja y padre de uno de sus retoños, Francisco Dañobeitía.

Fue a fines de mayo pasado cuando, mediante una historia de Instagram, contó a sus seguidores sobre la mudanza, lo que generó diversas reacciones entre quienes apoyaron y criticaron la idea.

Sin embargo, durante una entrevista rompió sus silencio y explicó el cambio, asegurando que adoptó la medida en busca de comodidad y de asegurar una buena crianza para los pequeños.

“Con Pancho (su expareja, también actor) tenemos proyectos no solo familiares, sino también laborales en conjunto“, comenzó explicando en el podcast Más de Ti. “Necesitábamos estar un poquito más cerca para que eso sucediera”.





“Para la gente puede ser medio extraño”

Luego, Salazar aclaró que esta dinámica familiar venía hace un tiempo. “Juan José y yo llevamos siete años de relación. Él está absolutamente acostumbrado y ya tiene su propia dinámica con Francisco también”, aclaró.

“Sé que para el común de la gente quizás puede ser medio extraño, lo que me parece mal”, reconoció. “Siento que lo de nosotros debiese ser lo común, llevarse bien con el papá de tus hijos aunque ya no haya una relación de pareja”.

Por último, afirmó que “está normalizado llevarse mal. Ojalá la gente se llevara bien por los niños fundamentalmente. Nuestro círculo lo entiende, pero un poquito más afuera hay mucho cuestionamiento”.

Mira el momento a continuación: