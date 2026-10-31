Crimen de Martín Pérez: fiscalía pedirá ampliar detención de acusados del secuestro con homicidio del joven

Por los delitos hay cinco detenidos, todos de nacionalidad venezolana y algunos ya cuentan con antecedentes penales.

Para este sábado esta fijada la audiencia de control de detención de dos imputados por el secuestro con homicidio de Martín Pérez. Sin embargo, la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana pedirá la ampliación de la detención para recabar más antecedentes antes de la formalización.

Cabe señalar que por estos delitos hay cinco detenidos, todos de nacionalidad venezolana. “Algunos tienen antecedentes por detenciones y hay personas que están en situación regular e irregular”, afirmó el fiscal jefe ECOH Metropolitano(s), Pablo Sabaj.

El caso se considera de suma importancia luego que el persecutor confirmara que se trata del primer crimen por secuestro extorsivo en Chile, donde y con la víctima ya fallecida, los secuestradores seguían negociando y solicitando un millonario rescate.





Pareja de Martín Pérez lo despide en redes sociales

Una vez confirmada la muerte del joven, su pareja, Catalina, realizó a través de TikTok una emotiva despedida y aseguró que habrá justicia tras el homicidio.

“Siempre te llevaré en mi corazón. Me dejaste una huella tan grande que siempre serás el amor de mi vida, con quien quise formar una familia y llegar juntos a viejitos”, fue una de las frases que compartió la joven.