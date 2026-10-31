“No se posterguen”: Claudia Conserva actualiza su estado de salud tras chequeo médico

Tras haber tenido cáncer de mama hace más de tres años, la comunicadora hizo un llamado a todas las mujeres para que se realicen sus mamografías correspondientes.

Claudia Conserva compartió una fotografía tomada en un centro médico tras realizarse un chequeo médico de rutina, luego de haber tenido cáncer de mama entre 2022 y 2023.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz y comunicadora compartió un potente mensaje sobre la enfermedad y el miedo a los diagnósticos al que se enfrentan los pacientes.

“Hoy me tocó chequeo médico”, contó. “Las que han pasado por enfermedades complejas seguramente comprenden la inquietud que se siente al enfrentarse a la incertidumbre de un resultado”.

En ese contexto, Conserva reveló que “utilicé todas mis herramientas de respiración, aprendizajes budistas y meditaciones para mantener la calma y confiar”.

“Algo logré con eso. Solté. Ya no dependía de mí, nada podía hacer”, agregó y compartió la buena noticia: “Salió todo bien. Estoy contenta”.





El potente mensaje de Claudia Conserva sobre el diagnóstico de cáncer de mama

Tras contar que se realizó su chequeo médico de rutina, Conserva compartió una importante reflexión sobre el diagnóstico de cáncer de mama y algunos temores en torno a él.

“Estudios internacionales muestran que un porcentaje importante de sobrevivientes de cáncer de mama no mantiene regularmente sus mamografías de seguimiento“, planteó.

En ese sentido, Claudia agregó que “entre las razones (para no hacerse los exámenes de rutina) está el miedo. El miedo a enfrentarse nuevamente a un diagnóstico, a escuchar una noticia que nadie quiere recibir”.

“Pero el miedo no puede inmovilizarte. Hay que hacerlo con o sin miedo“, sostuvo.

De esta manera, Conserva hizo un llamado a todas las mujeres para que se realicen sus mamografías correspondientes.

“La detección oportuna puede cambiar radicalmente el pronóstico de una enfermedad. Detectar a tiempo puede salvar vidas”, comentó.