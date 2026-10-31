El menor tiene 11 años: Detienen a banda infantojuvenil acusada de cometer turbazos en siete regiones

Según Fiscalía, un adulto habría reclutado a menores de edad para cometer violentos robos en distintas tiendas de celulares.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar y detener a los integrantes de una banda criminal, conformada por jóvenes de entre 11 y 17 años, acusada de cometer turbazos en siete regiones.

Según informó la institución, estos menores de edad habrían participado en al menos diez delitos de robo con intimidación en distintos locales de venta de dispositivos móviles.

La organización habría cometido los ilícitos durante 2025 y este año, en centros comerciales y tiendas de Santiago, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Parral, Villarrica y Valdivia.

El trabajo investigativo fue llevado a cabo por la Unidad de Análisis Criminal (SAC) de la fiscalía del Maule y ejecutado por la Brigada de Robos de la PDI Talca.





Banda infantojuvenil acusada de cometer turbazos en siete regiones

La fiscal María Paz Morgada, detalló que se trata de “una banda compuesta fundamentalmente por menores de edad, incluso participaban en ella menores inimputables de 11 y 12 años, y era liderada por un adulto”.

“El adulto trasladaba a los menores a distintas tiendas de telefonía en la Región Metropolitana y otras regiones, los esperaba mientras ellos ingresaban de forma intempestiva y violenta, e intimidaban a los clientes para proceder a sustraer a la fuerza los teléfonos que estaban asegurados en las vitrinas de exhibición “, explicó la persecutora.

En este contexto, el pasado miércoles, equipos especializados de la PDI allanaron distintos domicilios, donde se encontraron municiones, armas a figue, marihuana y cocaína.

Tras la detención, cinco menores de edad fueron formalizados en Talca. “El tribunal consideró que son un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo tanto, quedaron en internación provisoria“, comentó la fiscal.