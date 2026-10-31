31/ 10/ 2026 21:54

Las últimas horas de Martín Pérez: la cronología de su secuestro y homicidio

Este sábado se realizó el control de detención de dos sujetos por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Martín Pérez Burgos, el joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en Colina. Uno de estos hombres sería el autor material del crimen, el cual inició cuando la víctima tomó un auto desde Estación Central y no volvió a ser visto con vida. Sus captores exigían $50 millones para entregarlo, sin embargo, ya lo habían asesinado.