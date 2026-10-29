Gift card 2.0 del Minvu: el día que inician las postulaciones a los $1.6 millones para reparar tu casa

Revisa a continuación los requisitos personales y de la vivienda para poder optar a subsidio para materiales de construcción.

Cada vez falta menos para que den inicio a las postulaciones de la Tarjeta Banco Materiales 2.0, un subsidio destinado a reparar techumbres, baños, pisos y/o rejas de las viviendas sociales entregadas por el Estado.

Dicho beneficio permitirá contar con hasta $1,6 millones para comprar materiales en ferreterías en convenio con el Serviu de tu región.

Cuándo empiezan las postulaciones a la gift card 2.0

El organismo anunció que las postulaciones a las gift cards 2.0 para reparaciones de viviendas comenzarán este 9 de noviembre.

El trámite para la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 podrá realizarse únicamente en línea a través del sitio web oficial de minvu.cl y estará disponible hasta el 9 de diciembre.

Para solicitar hasta $1,6 millones deberás contar con una serie de requisitos personales y de la vivienda, entre ellos tener tu RUT, ClaveÚnica activa y el ahorro mínimo requerido según la reparación, es decir, entre $40 mil y $80 mil aproximadamente.

Este dinero que deberá depositarse a más tardar a las 14:00 horas del 9 de diciembre de 2026.





¿Cuáles son los requisitos para obtener la gift card Minvu?

Los requisitos personales que pide el Minvu para optar a este beneficio, son:

Tener 18 años o más.

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en el caso de personas extranjeras.

Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la casa o departamento que se busca mejorar.

Contar con ClaveÚnica activa.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con el monto mínimo exigido.

No haber recibido beneficios de los programas DS27 o DS255 después de 2016, según precisa el comunicado de lanzamiento del Minvu.

Por su parte, la vivienda también debe contar con algunas características, estas son: