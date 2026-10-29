Gift card 2.0 del Minvu: el día que inician las postulaciones a los $1.6 millones para reparar tu casa
Revisa a continuación los requisitos personales y de la vivienda para poder optar a subsidio para materiales de construcción.
Cada vez falta menos para que den inicio a las postulaciones de la Tarjeta Banco Materiales 2.0, un subsidio destinado a reparar techumbres, baños, pisos y/o rejas de las viviendas sociales entregadas por el Estado.
Dicho beneficio permitirá contar con hasta $1,6 millones para comprar materiales en ferreterías en convenio con el Serviu de tu región.
Cuándo empiezan las postulaciones a la gift card 2.0
El organismo anunció que las postulaciones a las gift cards 2.0 para reparaciones de viviendas comenzarán este 9 de noviembre.
El trámite para la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 podrá realizarse únicamente en línea a través del sitio web oficial de minvu.cl y estará disponible hasta el 9 de diciembre.
Para solicitar hasta $1,6 millones deberás contar con una serie de requisitos personales y de la vivienda, entre ellos tener tu RUT, ClaveÚnica activa y el ahorro mínimo requerido según la reparación, es decir, entre $40 mil y $80 mil aproximadamente.
Este dinero que deberá depositarse a más tardar a las 14:00 horas del 9 de diciembre de 2026.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la gift card Minvu?
Los requisitos personales que pide el Minvu para optar a este beneficio, son:
- Tener 18 años o más.
- Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en el caso de personas extranjeras.
- Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
- Ser propietario o propietaria de una única vivienda.
- Habitar la casa o departamento que se busca mejorar.
- Contar con ClaveÚnica activa.
- Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con el monto mínimo exigido.
- No haber recibido beneficios de los programas DS27 o DS255 después de 2016, según precisa el comunicado de lanzamiento del Minvu.
Por su parte, la vivienda también debe contar con algunas características, estas son:
- Estar en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.
- Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF.
- Contar con una antigüedad mínima de 10 años.
- Para reparaciones de techumbre, la ficha del Minvu excluye viviendas con planchas de fibrocemento o tipo pizarreño.