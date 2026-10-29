“Debería ser un poquito más…”: Emilia Dides defendió a Alessia y apuntó a Vasco al tildarlo de “doble cara”

La jurado de Fiebre de Canto se dirigió a su compañero para acusar discrepancias en sus evaluaciones a los participantes. Esto, luego que Moulian calificara como plana la presentación de Traverso.

Emilia Dides cuestionó duramente a Vasco Moulian por sus “cambiantes criterios” de evaluación, respaldando los descargos previos de Alessia Traverso, a quien posteriormente evaluó con una nota 9.

Mientras Vasco defendía que el espacio era un “show de canto”, Emilia insistió en que se trataba de un concurso enfocado en lo vocal: “Siento que un día quiere algo y al otro día quiere otra cosa“, acusó

“Debería ser un poquito más consecuente”, recalcó Emilia, criticando las calificaciones “infladas” que Moulian, a su juicio, había entregado anteriormente a otros participantes del programa.

La tensión aumentó en el panel tras los cuestionamientos, pues la jurado también deslizó críticas hacia su compañero calificándolo de “doble cara”.

Finalmente, Emilia evaluó a la cantante dándole casi una nota perfecta y pidiéndole que “Merlina se apodere más de ti”, en alusión al personaje con el que interpretó la canción Chandelier.

Vale mencionar que el momento surgió cuando, al momento de entregar su opinión sobre la actuación de Alessia, Moulian manifestó su disconformidad y apuntó al repertorio en inglés, asegurando que la propuesta le parecía “plana” y “fome”.

Mira el momento a continuación: