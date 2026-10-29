La dolorosa muerte que enluta a Thiago Cunha: Su pareja Chantal Gayoso se sumó a las despedidas

A través de Instagram, el bailarín brasileño compartió una imagen de una cinta negra en señal de luto, acompañada de un breve y significativo mensaje.

Thiago Cunha comunicó este miércoles el fallecimiento de su padre a través de una emotiva publicación en redes sociales.

El bailarín brasileño compartió una imagen de una cinta negra en señal de luto, acompañada del mensaje “descansa pai”, que en español significa “descansa, papá”.





Pareja de Thiago Cunha también dedicó mensaje

Por su parte, Chantal Gayoso, pareja de Cunha, también dedicó unas palabras de despedida al padre del bailarín mediante su cuenta de Instagram.

La bailarina publicó una fotografía del cielo junto a un corazón blanco, unas alas y el mensaje “descanse en paz, suegro”, sumándose públicamente al duelo de su pareja.

Cabe mencionar que José Carlos Alciati, padre del ex chico reality, mantenía un bajo perfil público y solo había aparecido en algunas publicaciones de su hijo en redes sociales.

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