Tras una alta demanda en el primer beneficio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció La Casa a tu Pinta 2.0, una nuevo proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar.

Una nueva gift card fue anunciada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Se trata de una nueva versión de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, la que permite comprar materiales de construcción.

Según el organismo, La Casa a tu Pinta 2.0 llega tras una alta demanda en el primer beneficio y en respuesta a los requerimientos de las mujeres dueñas de casa.

Esta vez, estará dirigido para las familias que se encuentren en un tramo distinto del Registro Social de Hogares (RSH). Además, incluirá nuevos tipos de reparaciones en las viviendas.





¿Quiénes recibirán la nueva gift card del Minvu?

Si bien los detalles de la postulación a la nueva gift card no se han publicado de manera oficial, el Minvu adelantó quienes serán los beneficiarios.

Ahora, se considerará a las familias que se encuentren en tramos socioeconómicos distintos al de la tarjeta digital anterior, que entregaba hasta $1,6 millones.

En esta oportunidad, podrán optar al beneficio quienes se encuentren entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuáles serán los arreglos a los que se podrá destinar el dinero?

El dinero que será entregado a través de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar 2.0, se podrá utilizar en nuevos arreglos en las viviendas de las beneficiarias. Entre esos:

Cambio de pisos en departamentos

Reparación de techumbres en casas

Reparación de baños en casas

Reparación de cercos y rejas en casas