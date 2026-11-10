Ganador de reality perdió todo en un incendio y ahora trabaja de Uber: fue pareja de Pamela Díaz

“Bam Bam” Morais, ganador de Gran Hermano 2007, confesó que ha tenido que recurrir a otros trabajos luego de perder gran parte de sus ahorros en un grave incendio y reveló que rechazó una oferta laboral en Chile.

El presente de Estaban “Bam Bam” Morais se aleja mucho de lo que era su vida hace algunos años. El argentino ganador de Gran Hermano 2007, que alcanzó la fama en Chile años después por su relación amorosa con Pamela Díaz, sufrió un grave incendio en su casa a inicios de este año, que lo obligó a reinventarse económicamente y hoy lo tiene trabajando como conductor en una aplicación.

Según consignó Infobae, el exchico reality perdió gran parte de sus pertenencias y ahorros en un siniestro ocurrido el pasado 13 de febrero. Un suceso que, además de obligarlo a reinventarse, le hizo replantearse las prioridades de su vida y valorar más el tiempo con su pequeña hija.

En esa línea, la expareja de “La Fiera” confesó a Teleshow que “estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión” . El motivo, explicó, es que busca generar ingresos mientras intenta reconstruir su economía y espera una resolución judicial por lo sucedido en su hogar.





El grave incendio de “Bam Bam” Morais

Según relató “Bam Bam”, el fuego arrasó en pocos minutos con una importante parte de los ahorros que tenía para comprarle una casa a su hija, sin embargo, agradece que las llamas no dañaron a la pequeña de tres años, quien solía dormir la siesta en la habitación donde se desató el incendio.

“Fue un milagro del cielo. No sé por qué me dice: ‘No, papá, una vuelta en el cochecito’. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar, porque fue un minuto”, confesó Morais sobre el grave suceso.

Hasta antes del incendio, si bien Morais se encontraba menos presente en las pantallas que durante los años posteriores a Gran Hermano, continuaba con cierta actividad. Además había estudiado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se dedicaba al trading, o sea, a operar en los mercados financieros, con una oficina instalada en su casa.

La oferta de volver a Chile

Mientras atravesaba el difícil momento económico reveló que surgió una llamativa oferta desde Chile: le ofrecían ingresar a un reality por una suma importante de dinero, sin embargo, la rechazó.

“Yo tenía dos salidas. Podía irme al otro día a Chile, trabajar en televisión, entrar a un reality y cobrar muy buena plata. Pero eso implicaba perderme toda la etapa de crecimiento de mi hija”, relató.

“Dije: No entra en mis opciones irme a Chile y perderme esta etapa de mi hija, que es tan hermosa. No hay plata en el mundo que justifique perderme todo eso”, añadió.