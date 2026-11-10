“Se encuentra estable”: Revelan motivo de la hospitalización de Daniela Aránguiz y actualizan su estado de salud

La panelista de farándula se sometió a una intervención para extirpar la vesícula biliar.

Este lunes, la Clínica Alemana emitió un comunicado donde revelaron la causa de hospitalización de Daniela Aránguiz.

Además, desde el recinto médico actualizaron el estado de salud de la panelista de farándula.





¿Qué pasó con Daniela Aránguiz?

“Clínica Alemana informa que Daniela Aránguiz Fuentes se encuentra hospitalizada desde ayer, lunes 9 de noviembre”, detallaron.

En esa misma línea, explicaron que Daniela fue “sometida a una colecistectomía programada”, es decir, una cirugía para extirpar la vesícula biliar.

“Actualmente, la paciente se encuentra estable y ha evolucionado favorablemente”, indicaron.

El comunicado fue compartido por el periodista Michael Roldán, mientras que Aránguiz solo ha publicado que está en compañía de su madre y además recibió un ramo de flores por parte de Cuco Cerda.

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