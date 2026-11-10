Se dejará de fabricar en Texas: El detalle comercial tras la venta de la Cybertruck de Naya Fácil

La camioneta de la influencer dejará de producirse gradualmente en una de las plantas en Estados Unidos para impulsar otro modelo y no cumplió con las cifras de venta esperadas.

Este lunes, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al anunciar la venta de su camioneta Tesla, modelo Cybertruck Cyberbeast.

La influencer publicó el vehículo en un portal de ventas con un valor de $300.000.000; sin embargo, el automóvil se vende en medio de un complejo momento en Estados Unidos.





¿Qué pasa con la venta de la Cybertruck?

Hace unos días, Elon Musk, creador de la Cybertruck, anunció que la producción del vehículo en el estado de Texas se reducirá gradualmente hasta detenerla por completo a mediados de 2027.

Esto tiene como propósito poder impulsar y producir en mayor cantidad la “Cybercab”, un modelo que se usará como “robotaxi” y que no tiene mandos, volante, pedales ni espejos retrovisores.

Actualmente, en Estados Unidos, el valor de la Cybertruck ha ido fluctuando. Su último precio en el modelo Cyberbeast es de 109.990 dólares, equivalente a $107.833.333 pesos chilenos.

Aunque Musk dejó en claro que la Cybertruck seguirá produciéndose, la decisión se toma luego de que sus ventas no coincidieran con lo que Elon esperaba.

Antes de su lanzamiento, el magnate anticipó que esperaba ventas de 250.000 unidades anuales, una vez que alcanzara su capacidad de producción.

Sin embargo, cifras de Kelley Blue Book citadas por la agencia Reuters indican que durante 2025 se comercializaron 20.237 unidades en Estados Unidos. Esto significa un descenso del 48% respecto de lo que se vendió el año anterior.