Las historias de emprendedores chilenos que ahora se convierten en cuentos, canciones y personajes infantiles

Con un libro que recorre Chile de Arica a Magallanes, nueve personajes originales, canciones y una alianza con Chilevisión, Creativeros busca acercar a los niños los valores del emprendimiento.

Las historias de personas que comenzaron con una idea, enfrentaron dificultades y lograron transformar su entorno ahora serán contadas a los niños chilenos. Ese es el punto de partida de Un Emprendimiento para Cada Día, el libro que da vida a Creativeros, un nuevo universo infantil que combina cuentos, música, ilustraciones y contenidos audiovisuales para acercar a las familias los valores del emprendimiento.

El proyecto reúne historias reales de distintas regiones del país y las transforma en relatos infantiles que buscan demostrar que emprender no significa necesariamente crear una empresa, sino también imaginar soluciones, confiar en las propias capacidades, aprender de los errores y perseverar.

Detrás de la iniciativa están las emprendedoras Alejandra Mustakis y María Elba Chahuán, impulsoras de CEmprendedor, la empresa que desarrolla Creativeros. Ambas decidieron llevar su experiencia en el mundo del emprendimiento a un desafío diferente: contribuir a que las nuevas generaciones crezcan con mayor confianza en sus ideas y en su capacidad de construir un futuro mejor.

La idea surgió de una preocupación compartida sobre el clima de desencanto y desconfianza que perciben en Chile. Frente a esa realidad, ambas se preguntaron cómo acercar a las familias historias que les permitieran mirar el futuro con mayor optimismo y reconocer las posibilidades que existen en su propio entorno.

“Queremos que los niños y sus familias vuelvan a creer que las cosas son posibles. Chile está lleno de personas que han sido capaces de crear, levantarse después de equivocarse y transformar sus ideas en proyectos extraordinarios. Con este libro queremos llevar esas historias a los hogares y recordarles a las nuevas generaciones que ellas también tienen la capacidad de construir un futuro mejor”, señala Alejandra Mustakis, impulsora de CEmprendedor.





Un recorrido por el Chile que emprende

Desde Arica hasta Magallanes, Un Emprendimiento para Cada Día invita a descubrir a personas que han encontrado oportunidades, desarrollado talentos y transformado sus comunidades a partir de sus propias ideas. El libro rescata historias de emprendedores, oficios y talentos regionales, mostrando no solamente sus logros, sino también los desafíos que debieron enfrentar para hacer realidad sus proyectos. Cada cuento busca acercar a los niños a referentes reales, con experiencias que demuestran que las grandes ideas pueden surgir en cualquier lugar.

“En Chile existen historias extraordinarias que muchas veces no conocemos. Personas que, desde sus propias regiones, han creado soluciones, desarrollado oficios y encontrado oportunidades donde otros veían dificultades. Queremos que los niños conozcan a esos protagonistas y descubran que las oportunidades también pueden estar donde ellos viven“, explica María Elba Chahuán, impulsora de CEmprendedor.

La propuesta busca que padres, madres, hijos y educadores puedan compartir estas historias y conversar sobre los valores que representan. Porque más allá de los negocios, el espíritu emprendedor también está presente en la capacidad de colaborar, imaginar, resolver problemas y seguir adelante cuando las cosas no resultan como se esperaba.

La dirección creativa del libro y la edición de sus contenidos estuvieron a cargo de Piedad Rivadeneira, junto al equipo de su agencia Felicidad Pública. Desde ese rol, lideraron el trabajo de transformar historias reales de emprendedores chilenos en relatos cercanos y atractivos para los niños, articulando la narrativa, las ilustraciones y los distintos elementos creativos que dan identidad al libro.





Nueve personajes, música y reconocidas voces para dar vida a las historias

Uno de sus elementos centrales son los nueve personajes originales, que representan distintos valores y habilidades vinculados al emprendimiento, como creatividad, resiliencia, colaboración, actitud emprendedora, energía positiva, empatía, espíritu explorador, responsabilidad y la confianza en uno mismo. Cada personaje cuenta con una identidad y personalidad propias, y acompaña a los niños en el descubrimiento de las historias, convirtiendo estos valores en figuras cercanas y reconocibles.

La música ocupa también un lugar fundamental. La creación musical está a cargo de Alambique, integrado por Pablo y Felipe Ilabaca, Enrique García y Jorge Morales, quienes desarrollaron canciones originales especialmente concebidas para el universo Creativeros. A este trabajo se suman las voces de María José Quintanilla, Luid Jara y Pedro Piedra, quienes interpretan canciones del proyecto, aportando sus estilos musicales a una propuesta dirigida a niños y familias.

El proyecto contempla además un audiolibro que será narrado por la actriz chilena Leonor Varela. De esta manera, las canciones, los personajes y los contenidos audiovisuales complementan la experiencia de lectura y permiten que el universo Creativeros continúe acompañando a los niños más allá de las páginas del libro.

La iniciativa incorpora también la mirada de Fundación Kiri y Florencia Álamos, médica, neurocientífica y su directora ejecutiva, quien aporta una perspectiva sobre el desarrollo socioemocional infantil y la importancia de cultivar habilidades para la vida desde los primeros años. Desde esta perspectiva, el proyecto propone una mirada del emprendimiento que trasciende la creación de empresas y lo entiende como una actitud frente a los desafíos cotidianos: atreverse a imaginar algo diferente, buscar soluciones, trabajar con otros y transformar las ideas en acciones.

Un lanzamiento nacional junto a Chilevisión

Creativeros fue presentado oficialmente este martes 10 de noviembre en Chilevisión, en un encuentro que reunió a sus impulsoras, al equipo creativo y a representantes de las organizaciones que se han sumado al proyecto.

“Este libro reúne lo mejor de Chile: personas que se atrevieron, se equivocaron y siguieron adelante. Creativeros transforma esas historias en cuentos, personajes y canciones que hablan el idioma de los niños. Para Chilevisión es un orgullo ser socio de esta iniciativa y aportar el alcance de la televisión abierta para que llegue a familias de todo el país”, destaca Edgar Spielmann, presidente del directorio de Chilevisión.

La alianza con Chilevisión permitirá llevar las historias y contenidos de Creativeros a la televisión abierta, ampliando su alcance y acercando el universo del libro a familias de distintas regiones del país.

El proyecto ha sido posible gracias al compromiso de empresas e instituciones que se sumaron a esta iniciativa para acercar los valores del emprendimiento a las nuevas generaciones. Entre ellas se encuentran Lipigas, Banco Santander, Ripley, WOM, Agrosuper, ACHS, Freeport-McMoRan, Unimarc, DBS, Buscalibre, AIEP e INACAP, Sermaluc, Fundación Mustakis, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica del Norte, Universidad de las Américas, Innovo USACH, Maururu Travel, Fundación Antárctica 21, Enovus y el apoyo de Marca Chile.

El libro estará disponible a través de Ripley y Buscalibre. Las familias podrán además conocer a los siete personajes, escuchar las canciones y descubrir nuevos contenidos a través de www.creativeros.com, donde también podrán sumarse a la comunidad.

La invitación es a descubrir las historias de Chile, compartirlas con los niños y recordarles que las ideas, la creatividad y la capacidad de transformar el futuro no pertenecen a unos pocos: pueden comenzar en cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier rincón del país.