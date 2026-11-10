Laura Pausini es la primera estrella confirmada para Viña 2027

La cantante italiana se presentará por tercera vez en el escenario de la Quinta Vergara.

La reconocida cantante italiana Laura Pausini, fue confirmada este martes como la primera artista internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 , que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

La información fue dada a conocer hoy por la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti, y por los animadores del certamen Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en el marco de la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas.





“Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara. El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional”, señaló la edil.

Además, Ripamonti añadió que “ya anunciamos una competencia de primer nivel y hoy sumamos a una artista extraordinaria, que viene a potenciar un evento que dinamiza nuestra economía, impulsa el turismo y, por sobre todo, llena de orgullo a los habitantes de Viña del Mar”.