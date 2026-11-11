Ministro Quiroz reconoce por primera vez que la economía chilena está en “recesión técnica”

El titular de Hacienda asoció la baja actividad económica a la caída de la producción del cobre y aseguró que la situación se activará rápidamente gracias a las medidas del gobierno para impulsar la inversión.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz reconoció por primera vez que la economía chilena está en recesión técnica y entregó detalles sobre las medidas con las que el ejecutivo buscará para reactivarla.

En entrevista con Bloomberg, el secretario de estado admitió que a la situación del país “ se le puede llamar técnicamente una recesión , pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre”, afirmó.

Sin embargo, en el artículo titulado “El hombre que tiene que sacar a Chile de la recesión dice que es un contratiempo pasajero”, aseguró que la actividad se logrará recuperar rápidamente debido a las medidas para impulsar la inversión que está tomando el gobierno.





Recuperación rápida

Pese al tenso escenario económico actual, marcado por la alta tasa de desempleo, inflación acelerada y una baja en la producción en Codelco, Quiroz apuesta por que las medidas que están tomando desde su cartera, como recortes de impuestos a las empresas y una regulación más flexible, darán buenos resultados en el futuro próximo.

La situación del cobre, explicó, es la principal complicación: corresponde a más de la mitad de las exportaciones del país y presenta su menor producción minera en más de 20 años. Sin embargo, el jefe de cartera defendió que “si se observa el sector no cuprífero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento“, en especial en el comercio y los servicios.

En cuanto a las proyecciones del ministro, este mencionó que el escenario se recuperará hasta en un 4% en 2028, dos años antes de lo inicialmente proyectado por el gobierno, puesto que “los inversionistas están respondiendo a las condiciones. Ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos implementado hasta ahora”, señaló.