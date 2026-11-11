11/ 11/ 2026 23:04

VIDEO | Cámara capta momento exacto en que turba de hinchas de Colo Colo roban en edificio de La Florida

Un grupo de barristas de Colo Colo saqueó la recepción de un edificio en la comuna de La Florida, posterior a la celebración del título nacional realizada el pasado lunes en el Estadio Monumental. Con las cámaras de seguridad del recinto esperan que la policía pueda detener a los delincuentes, que según una de las víctimas que estaba en la conserjería, eran liderados por un niño de no más de 12 o 13 años.