Temblor hoy 12 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este jueves 12 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, jueves 12 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 06:35 horas

06:35 horas Epicentro: 114 km al O de Punta de Choros

114 km al O de Punta de Choros Profundidad: 41 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 06:11 horas

06:11 horas Epicentro: 54 km al NE de Calama

54 km al NE de Calama Profundidad: 113 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 03:32 horas

03:32 horas Epicentro: 57 km al SO de Patache

57 km al SO de Patache Profundidad: 63 km