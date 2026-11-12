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Temblor hoy 12 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Este jueves 12 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, jueves 12 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 06:35 horas
  • Epicentro: 114 km al O de Punta de Choros
  • Profundidad: 41 km

 

  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 06:11 horas
  • Epicentro: 54 km al NE de Calama
  • Profundidad: 113 km

 

  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 03:32 horas
  • Epicentro: 57 km al SO de Patache
  • Profundidad: 63 km

 

  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 01:49 horas
  • Epicentro: 44 km al NO de Socaire
  • Profundidad: 22 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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