Temblor hoy 12 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 12 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, jueves 12 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 3.1
- Hora: 06:35 horas
- Epicentro: 114 km al O de Punta de Choros
- Profundidad: 41 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 06:11 horas
- Epicentro: 54 km al NE de Calama
- Profundidad: 113 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 03:32 horas
- Epicentro: 57 km al SO de Patache
- Profundidad: 63 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 01:49 horas
- Epicentro: 44 km al NO de Socaire
- Profundidad: 22 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.