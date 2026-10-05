Alertan por fuertes lluvias y tormentas eléctricas: Estas son las regiones afectadas

Mientras el aviso por precipitaciones contempla cuatro regiones, el de tormentas eléctricas se extiende a siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta y un aviso meteorológico debido a las condiciones que se esperan durante los próximos días.

Uno se debe a precipitaciones moderadas a fuertes y otro por probables tormentas eléctricas .

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, ambos fenómenos estarán asociados a un sistema frontal y a condiciones de inestabilidad atmosférica, respectivamente, afectando a distintas zonas de la zona centro del país.





Alerta por precipitaciones: ¿Cuándo y dónde lloverá?

La DMC emitió una alerta de precipitaciones moderadas a fuertes. El fenómeno se extenderá desde la madrugada del martes 6 hasta la tarde del miércoles 7 de octubre , debido al paso de un sistema frontal.

Las zonas que podrían verse afectadas son:

Región de Coquimbo

Litoral: 30–40 mm.

Cordillera Costa: 25–35 mm.

Región de Valparaíso

Litoral: 40–50 mm.

Cordillera Costa: 40–50 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: 30–45 mm.

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 35–50 mm.

Valle: 30–40 mm.

Precordillera: 35–45 mm.

Región de O’Higgins

Litoral: 30–40 mm.

Cordillera Costa: 45–55 mm.

Valle: 40–50 mm.

Precordillera: 40–50 mm.

Regiones afectadas con tormentas eléctricas

Además, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas, debido a la presencia de inestabilidad atmosférica.

El organismo meteorológico agregó una observación por probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales asociadas a este fenómeno.

Este aviso estará vigente desde la tarde del martes 6 hasta la noche del jueves 8 de octubre .

Las regiones y sectores contemplados en el aviso son: