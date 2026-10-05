Alertan por fuertes lluvias y tormentas eléctricas: Estas son las regiones afectadas
Mientras el aviso por precipitaciones contempla cuatro regiones, el de tormentas eléctricas se extiende a siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta y un aviso meteorológico debido a las condiciones que se esperan durante los próximos días.
Uno se debe a precipitaciones moderadas a fuertes y otro por probables tormentas eléctricas.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, ambos fenómenos estarán asociados a un sistema frontal y a condiciones de inestabilidad atmosférica, respectivamente, afectando a distintas zonas de la zona centro del país.
Alerta por precipitaciones: ¿Cuándo y dónde lloverá?
La DMC emitió una alerta de precipitaciones moderadas a fuertes. El fenómeno se extenderá desde la madrugada del martes 6 hasta la tarde del miércoles 7 de octubre, debido al paso de un sistema frontal.
Las zonas que podrían verse afectadas son:
Región de Coquimbo
- Litoral: 30–40 mm.
- Cordillera Costa: 25–35 mm.
Región de Valparaíso
- Litoral: 40–50 mm.
- Cordillera Costa: 40–50 mm.
- Precordillera y valles precordilleranos: 30–45 mm.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 35–50 mm.
- Valle: 30–40 mm.
- Precordillera: 35–45 mm.
Región de O’Higgins
- Litoral: 30–40 mm.
- Cordillera Costa: 45–55 mm.
- Valle: 40–50 mm.
- Precordillera: 40–50 mm.
Regiones afectadas con tormentas eléctricas
Además, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas, debido a la presencia de inestabilidad atmosférica.
El organismo meteorológico agregó una observación por probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales asociadas a este fenómeno.
Este aviso estará vigente desde la tarde del martes 6 hasta la noche del jueves 8 de octubre.
Las regiones y sectores contemplados en el aviso son:
- Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.
- Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.
- Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- O’Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.