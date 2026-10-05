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VIDEO | Captan a sujeto portando arma en plena calle antes de parapetarse en centro de Santiago

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

En medio del procedimiento policial que se lleva a cabo en Santiago Centro por sujetos parapetados, CHV Noticias tuvo acceso a imágenes de uno de los individuos caminando por las inmediaciones de un servicentro y portando un arma de fuego en las que se le ve desplazándose por el recinto con lo que parece ser una escopeta o un arma de largo alcance. De acuerdo con los primeros antecedentes, los hombres habrían intentado cometer un robo en un servicentro, antecedente que debe ser corroborada por los equipos policiales.

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