Programas Programación Señal en vivo
/

Aguas Andinas anuncia cortes por hasta 15 horas en comunas de la Región Metropolitana

La empresa dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15. 

Para este jueves 3 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta, La Reina y La Florida. 

  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 01:00 del viernes 4.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 06:00 del viernes 4.
  • La Florida: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 03:00 del viernes 4.
  • La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 3 de septiembre.

 

Seguir en Seguir en