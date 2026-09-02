Aguas Andinas anuncia cortes por hasta 15 horas en comunas de la Región Metropolitana

La empresa dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15.

Para este jueves 3 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta, La Reina y La Florida.





Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 01:00 del viernes 4.

La Reina: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 06:00 del viernes 4.

La Florida: Desde las 15:00 horas del jueves 3 de septiembre hasta las 03:00 del viernes 4.