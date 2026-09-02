02/ 09/ 2026 22:45

Detallan plan criminal contra alcalde White: líneas investigativas apuntan a peligrosas bandas de San Bernardo

Con licencia médica y tres PDI resguardándolo 24/7, así está el alcalde Christopher White luego de que se conociera un plan para atentar contra su vida. Varias líneas investigativas apuntan a peligrosas bandas de San Bernardo y a las mafias de los toldos azules como los posibles grupos delictivos. Con ellos, el detenido, conocido como “El Indio Juan”, pudo realizar este complot para asesinarlo en una actividad pública antes de Fiestas Patrias.