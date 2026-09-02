Final del Miss Mundo 2026: Dónde y cuándo ver EN VIVO a Ignacia Fernández

La final del certamen de belleza se llevará a cabo este sábado desde Vietnam y podrás seguir todos los detalles de la transmisión a través de Chilevisión.

La final del Miss Mundo 2026 se transmitirá este fin de semana en las pantallas de Chilevisión.

En esta edición 75° del prestigioso certamen de belleza que se celebra en Vietnam, Ignacia Fernández buscará la corona como representante de Chile.

La conducción del programa especial estará a cargo de Diana Bolocco, junto a un panel de expertos que estarán comentando todos los detalles de la ceremonia.





Los invitados para esta edición serán la exMiss Chile Camila Andrade, la animadora Paulina Nin de Cardona y el estilista Javier Fernández.

¿Cuándo es la final del Miss Mundo 2026?

La gran final del Miss Mundo 2026 en la que participará Ignacia Fernández como Miss Mundo Chile se vivirá este sábado 5 de septiembre.

La competencia que tiene a una chilena como representante podrás seguirla desde las 8:00 de la mañana (hora de Chile).

¿Dónde ver EN VIVO la final del Miss Mundo 2026?

La transmisión de la final del Miss Mundo 2026 se podrá seguir completamente en vivo a través de las pantallas de Chilevisión , con la conducción de Diana Bolocco.

El evento también se podrá ver mediante las plataformas digitales de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.