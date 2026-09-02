02/ 09/ 2026 13:33

VIDEO | Persecución por auto robado terminó con impactante colisión de alta energía en Santiago

Carabineros logró dar con un vehículo robado mediante GPS tras una denuncia en Santiago. Sin embargo, al intentar interceptarlo en calle San Ramón, el delincuente no respetó la señalética y colisionó con un auto donde viajaba una mujer. Ambos conductores resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales. El detenido es un joven de 19 años con antecedentes policiales por tráfico de drogas, pero sin órdenes de aprehensión vigentes. Actualmente se encuentra hospitalizado en observación.